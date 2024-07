Liscate, infortunio alla Ivela: operaio di 20 anni grave in ospedale

Liscate (Milano), 22 luglio 2024 – Infortunio sul lavoro alla Ivela, azienda del settore dell’illuminazione di via Bruno Buozzi 15.

Liscate, incidente sul lavoro alla Ilvea: grave operaio di 20 anni (frame video)

Poco prima delle 14.30, un dipendente dell’azienda è stato urtato da una ruspa mentre si trovava all’interno di un “cestello”. L’uomo, 20 anni, ha riportato un trauma alla schiena e agli arti inferiori.

Il personale sanitario, intervenuto sul posto insieme a vigili del fuoco e carabinieri, ha provveduto ad immobilizzarlo e a trasportarlo, in codice rosso, all’ospedale Niguarda di Milano. Sono in corso i rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente.