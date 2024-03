L’Irlanda a Milano con 50 eventi. Fra degustazioni, cinema e musica

Cibo e sostenibilità ambientale. Danza e fotografie. Cinema e sport. Un pezzo d’Irlanda arriva a Milano da domani al 17 marzo (giorno di san Patrizio, patrono d’Irlanda) con la terza edizione della "Ireland week". Organizzata da Turismo Irlandese, con il patrocinio del Comune di Milano, tinge la città di verde con 50 eventi gratuiti. La centralissima via Dante ospiterà la mostra fotografica "Irlanda on the road". Nella giornata di apertura della Ireland Week si terrà "Experience Ireland", una giornata esperienziale ad accesso gratuito presso Open, spazio multimediale di Porta Romana, dalle 11.30 alle 19. La parola d’ordine sarà "interazione" che varrà interpretata con alcuni laboratori, come l’arte del pane in stile irlandese, passi di danza tradizionali, degustazioni sensoriali di distillati e di cioccolato. Per i più curiosi o appassionati dell’isola di smeraldo c’è un corso di di gaelico irlandese con insegnanti d’eccezione delle isole Aran. L’amore per l’ambiente sarà il liet motiv di "Ghe pensi mi, speciale Irlanda" in collaborazione con We Are Urban, dedicato ad attività di clean-up per sensibilizzare i cittadini al tema della sostenibilità ambientale dando un tocco irlandese. Il primo appuntamento è domani dalle 9.30 alle 12 "Ghe pensi mi culturale" presso la Chiesa di San Cristoforo, il secondo domenica 17 marzo "Ghe pensi mi green" al Parco Sempione. Musica e danze animeranno via Dante e la stazione MM Garibaldi, i celebri Buskers e gruppi di ballerini esperti, coinvolgeranno i passanti che hanno voglia di muovere i primi passi.

Torna anche la rassegna di cinema irlandese nelle sale del cinema Anteo Palazzo Del Cinema. In calendario quattro pellicole in lingua originale (con sottotitoli): The Quiet Girl (11 marzo), Mary e lo Spirito di Mezzanotte (12 marzo); The Commitments (13 marzo); Prima danza poi pensa (14 marzo) e The Miracle Club (15 marzo). Prezzo speciale del biglietto 3 euro. E lo sport con il calcio gaelico il 16 marzo presso l’AS Rugby Milano, e il golf con le prime due tappe, il 16 e il 17 marzo, del torneo "Golf in Ireland", al Molinetto Golf Club e al Brianza Golf Club. E infine tante le occasioni per conoscere e degustare i piatti irlandesi. Sono oltre 40 i ristoranti e gastro-pub che aderiscono alla seconda edizione del Taste of Ireland Food Festival. Da domani sarà possibile fare un percorso alla scoperta ai sapori irlandesi. Il programma completo degli eventi su www.irelandweek.it