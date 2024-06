Donna si sente male in metrò, traffico bloccato sulla linea gialla

Milano, 5 giugno 2024 – Mattinata di disagi per i viaggiatori sulla linea 3 della metropolitana, la gialla. Il traffico, infatti, è stato interrotto per venti minuti circa a causa di un intervento dei soccorritori, chiamati in seguito al malore accusato da una donna su un convoglio.

Sul posto sono arrivati gli operatori del 118, con un’ambulanza e un’automedica. Erano passate da poco le 7.40 quando i responsabili sono stati costretti a bloccare il traffico fra le fermate di Porta Romana e Stazione Centrale, per consentire le operazioni di soccorso in sicurezza. Lo stop è stato annunciato sul profilo X di Atm.

⚠️ M3 è chiusa tra Porta Romana e Centrale. A Duomo non si cambia con M1. A Repubblica non si cambia con linee S. A Centrale si può cambiare con M2. Stiamo soccorrendo una persona che si è sentita male a bordo. Aggiornamenti sulla app. pic.twitter.com/wPJ11sPj20 — Azienda Trasporti Milanesi (@atm_informa) June 5, 2024

Stop anche ai cambi con la linea rossa a Duomo e le linee del passante ferroviario alla stazione di Repubblica. È stato attivato anche un servizio di emergenza, con bus sostitutivi.

La situazione, fortunatamente, si è normalizzata dopo mezz’ora circa. Poco dopo le 8.15, infatti, la tratta chiusa è stata riaperta al traffico. I viaggiatori sono stati invitati a verificare i tempi di percorso, con attese superiori alla media su tutta la linea. La donna vittima del malore è stata portata in ospedale.