L’“Indice di qualità ecologica“ porta sul podio la terza D

La classe terza D, indirizzo scienze applicate, del liceo scientifico Russell di Garbagnate Milanese sale sul podio del progetto educativo “Gea-Edu-Idee per il futuro"“ promosso da Fondazione Art.49. Tre moduli didattici, oltre 2.200 studenti appartenenti a 82 classi di 27 istituti superiori in 13 regioni italiane. Il primo anno del progetto si è concluso con la premiazione delle tre migliori proposte sui temi dell’agenda 2030.

E quella degli studenti e delle studentesse del liceo garbagnatese “Classificazione ecologica dei giardini urbani“ è stata una delle tre proposte premiate. "L’obiettivo del progetto era la creazione di una scala valutativa per classificare i giardini privati e condominiali, in modo analogo alle classi energetiche degli edifici – spiegano dalla scuola –. La classe è stata divisa in gruppi e ha individuato quattro principali aree di studio. Il lavoro si è concluso con la creazione di un’indice di valutazione denominato ‘Indice di qualità ecologica dei giardini’ che ha permesso di acquisire competenze nella valutazione degli spazi verdi urbani, nella progettazione di soluzioni sostenibili e nella loro gestione. Si tratta di un progetto che ha sensibilizzato gli studenti sull’importanza della tutela dell’ambiente e della biodiversità".

La classe terza D si è aggiudicata un premio di mille euro che verrà utilizzato per acquistare materiale didattico per la scuola. Il premio è stato consegnato alla classe dal ministro dell’ambiente Gilberto Fratin. Con loro c’erano il referente del progetto, il docente Fabio Cogliandolo e la dirigente scolastica Pina Pelella.

Roberta Rampini