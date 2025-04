L’incubo sovrappasso. Restyling, avanti tutta

Il sovrappasso "della paura" in fase di riqualificazione. Continueranno fino all’autunno i lavori di restyling della passerella ciclo-pedonale a scavalco della Paullese, all’altezza di Pantigliate. L’intervento, a cura della Città Metropolitana di Milano, consentirà di sostituire i vecchi ascensori, chiusi da tempo, con nuove rampe di accesso al sovrappasso. Rampe che, rispetto alle attuali scale, renderanno più agevole il transito anche da parte di ciclisti e carrozzine. Nel frattempo la passerella, che consente di raggiungere il centro commerciale Paullese Center, resterà comunque utilizzabile.

Il restyling porterà in dote anche un potenziamento dell’illuminazione e l’installazione di telecamere di sorveglianza. Accorgimenti pensati per aumentare la sicurezza in quello che qualcuno ha ribattezzato il sovrappasso "della paura". Lo scorso dicembre, lungo il ponte sopraelevato, un pakistano di 32 anni aveva avvicinato una studentessa 20enne, afferrandola e tentando di baciarla contro la sua volontà. Le urla della ragazza avevano attirato l’attenzione di alcuni passanti che, intervenuti a sua difesa, avevano allertato il 112. L’arrivo dei carabinieri aveva evitato il peggio, consentendo d’individuare e fermare l’aggressore. Per il 32enne, artefice della tentata violenza, si erano aperte le porte del carcere di San Vittore.

A.Z.