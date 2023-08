L’inaugurazione del nido a Corsico apre le danze della tradizionale festa

La tradizionale festa di Corsico, consueto appuntamento cittadino di settembre, si aprirà con l’inaugurazione dell’asilo nido Monti. Scelta insolita e nuova per dare avvio alle celebrazioni, ma "la festa rappresenta l’unione di tutta la comunità – spiega il sindaco Stefano Martino Ventura – e un momento di crescita collettiva della nostra città. Per questo, abbiamo scelto di dare il via alle iniziative con l’inaugurazione del nido Monti: un servizio attesissimo dalle famiglie, che riapre dopo anni di chiusura, accogliendo 72 bambini e bambine di Corsico".

La struttura era stata chiusa nel 2016 per insufficienza di personale per garantire i parametri previsti dall’accreditamento regionale. Le famiglie avevano protestato a lungo, poi si erano rassegnate alla chiusura del servizio, importante per tanti genitori. Dopo i lavori di ristrutturazione, le pratiche burocratiche e l’affidamento a un gestore esterno, il nido finalmente riapre. L’inaugurazione è prevista venerdì 1 settembre alle 18.30: con il taglio del nastro si darà ufficialmente il via alle celebrazioni della festa di Corsico. Altra novità: lo stesso giorno, alle 21, ci sarà l’accensione delle luminarie per tutto il centro storico. Tante le iniziative in calendario: intrattenimento per tutte le età e iniziative culturali saranno il fulcro delle proposte. Quest’anno sono previste anche due giornate di festa speciale, una al parco Cabassina (domenica 3 settembre) e una in piazza Europa (venerdì 15 settembre) con street food dalle ore 11.30 a mezzanotte, spettacoli per bambini e balli.

La festa sarà anche un’occasione per i ragazzi del territorio di esibirsi dal vivo nel “Corsico music contest”, serata dedicata alle band corsichesi. Il 16 settembre, sarà gIANMARIA, il cantante protagonista a XFactor e al Festival di Sanremo, a intrattenere il pubblico con la sua musica. Si esibirà al parco Alpini d’Italia alle 22, chiudendo il suo tour estivo “Mostro”. Ci sarà anche il circo nell’area Stella, mostre collettive artistiche, pesca di beneficenza, l’autoemoteca Avis per donare il sangue e tanti spettacoli teatrali. Sono inoltre previsti incontri sportivi e diversi laboratori sia per i bambini (cantastorie, giocoleria, cucina e cake design) sia per gli adulti (lezioni per preparare il cous cous e il pane, incontri sul make up, sulla fotografia e sul public speaking e coaching). Da segnare in calendario anche la maxi paella in piazza per 400 persone con show cooking (10 settembre), la consegna delle benemerenze civiche e i fuochi d’artificio al parco Resistenza che chiuderanno ufficialmente i 17 giorni di eventi.

Francesca Grillo