Liliana Segre diserta evento al Memoriale della Shoah: “È stanca, gli insulti non c’entrano”

Milano – Liliana Segre non ha partecipato, ieri sera mercoledì 22 gennaio, a un’iniziativa al Memoriale della Shoah di Milano "a causa della stanchezza".

A precisarlo è il figlio, Luciano Belli Paci che all'Adnkronos spiega che la decisione non sarebbe legata gli insulti antisemiti apparsi sui social contro i cinema che avevano in programmazione il film di Ruggero Gabbai dedicato alla sua vita. Liliana Segre "ha ridotto gli altri impegni perché è stanca", dice suo figlio.

La senatrice non sarà presente neanche all'evento previsto per il 27 gennaio all'Università Statale di Milano, dove era prevista la proiezione del documentario di Gabbai, "ma solo perché sarà già a Roma per prendere parte all'evento centrale che si terrà il 28 gennaio al Quirinale". A Milano. Liliana Segre tornerà per partecipare ad un evento promosso dalla Comunità di Sant'Egidio, in programma il 6 febbraio.

Intanto questa mattina a Milano sono state posate 14 nuove pietre d'inciampo, in vista del Giorno della Memoria che si celebra il 27 gennaio. Tre queste ci sono anche Aldo Levi, in via Donatello 26/a, con la moglie Elena Viterbo e i figli Italo ed Emilia Amalia di appena 5 anni, la bambina del treno della morte citata da Primo Levi in ‘Se questo e' un uomo'. Il papà Aldo era un ingegnere, capo dei servizi elettrici del Comune di Milano. Dopo il censimento degli ebrei venne identificato ed espulso. Non poteva più lavorare. Con la famiglia cerco' un primo appoggio a Lodi per fuggire in Svizzera ma a Como furono arrestati tutti e deportati ad Auschwitz.

Dalla posa della prima pietra nel 2017 dedicata ad Alberto Segre, padre proprio di Liliana, sono ora diventati 224 a Milano i piccoli quadrati di pietra ricoperti di ottone posti davanti alle case di chi fu arrestato, deportato e ucciso perché ebreo oppure oppositore politico.