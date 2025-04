Liliana Agnani uccisa per la pensione e abbandonata in riva il Ticino: via al processo contro il figlio Emilio Garini L’uomo è accusato di omicidio aggravato e premeditato, distruzione di cadavere e truffa ai danni dello Stato. Le ossa della donna, residente Milano, furono trovate in un bosco nell’ottobre 2022