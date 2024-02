Liceo Beccaria, l’occupazione viene bloccata nel cortile: scatta la protesta degli studenti

Milano – Tensione al liceo classico Beccaria di via Linneo, zona Arco della Pace, a Milano, dove il collettivo degli studenti dalla mattina di oggi mercoledì 21 febbraio sta cercando di occupare la scuola. Il tentativo è stato però bloccato dal personale dell’istituto che ha fermato gli studenti nel cortile. È stato quindi organizzato un presidio di protesta davanti alla orta d’ingresso.

Il collettivo degli studenti ha diffuso un comunicato in cui viene spiegato: “Oggi gli studenti del Beccaria hanno deciso di unirsi al ciclo di occupazione che si sta svolgendo da settimane a Milano e in tutta Italia. Fin dal mattino la dirigenza ha impedito, anche fisicamente, di riappropriasi dei loro spazi, bloccandoli nel cortile esterno alla scuola dove sono tutt’ora in presidio”.

"Non c’è stata – continua il comunicato – la volontà da parte della dirigenza di ascoltare gli studenti e di permettergli di confrontarsi sull’azione e sulle sue motivazioni, tanto è che è stata negata anche la possibilità di autogestione fino a sabato (a meno che non venissero comunicati i nominativi di tutti i partecipanti). Gli studenti, dopo continue pressioni, sono riusciti a ottenere un’assemblea di istituto in cortile alle ore 13 per decidere come muoversi. Gli studenti si dichiarano determinati a continuare la loro protesta finché non saranno realmente ascoltati”.