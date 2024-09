Milano, licei classici in cerca di rilancio: l’Omero non si arrende e apre le porte alle medie

Milano – Licei classici in cerca di rilancio, dopo l’ultima frenata nelle iscrizioni: sono state aperte una decina di classi in meno rispetto a un anno fa. Le prossime iscrizioni sono in programma a gennaio, ma c’è chi si muove in anticipo tra open day, porte aperte e iniziative per cercare di invertire la tendenza.

In questo panorama, non si arrende l’Omero, in zona Niguarda, che quest’anno non è riuscito a formare nessuna classe prima. “Non vogliamo rinunciare al nostro classico, per noi è un indirizzo fondamentale”, conferma la preside Ida Buonocunto. Già lo scorso anno avevano messo mano all’offerta, puntando a una sperimentazione che - oltre al greco e al latino - guardava ai beni culturali e alle scienze applicate. La formula resta, i laboratori sono stati rinnovati, sono attive collaborazioni con le università.

“Ma ora vanno fatti conoscere ai ragazzi e alle loro famiglie”. Così hanno già steso un primo piano di battaglia, che sarà implementato nelle prossime settimane. Si comincerà già sabato 5 ottobre dalle 9 alle 12 con lezioni e laboratori per gli studenti di seconda e terza media. Venerdì 25 ottobre e il 22 novembre si apriranno le porte al tramonto: dalle 18 alle 20 prenderanno vita le serate del liceo Omero, con drammatizzazioni e letture degli studenti, la partecipazione di ospiti esterni e il concerto del gruppo Omerock.

Si punta su campagne social per avvicinare le nuove generazioni. Il 19 ottobre e il 16 novembre aprirà le porte l’intero liceo Russell, che oltre al classico Omero ospita l’indirizzo scientifico e le Scienze Umane.

“Saremo presenti anche nei Campus organizzati dalle scuole medie Verga di via Asturie e a Novate – spiega il professore Pietro Massari, in prima linea per il rilancio dell’Omero –: alcuni docenti parteciperanno anche alla Giornata di orientamento organizzata dall’’associazione l’Amico Charlie di via Guerzoni 23, su invito della medesima associazione prenderemo anche parte a una commissione online martedì, organizzata dalla Commissione 5 del Municipio 9 del Comune di Milano”. Ci si apre alla città, la si invita. “Speriamo con le nuove iscrizioni di avere i numeri, per evitare che il sogno si interrompa. Siamo fiduciosi: il progetto vale, va fatto conoscere di più”, sottolinea la preside.