Liceali vanno in rete

"A volte i sogni diventano realtà". Parola di Ludovico Lombardo, classe 2004, organizzatore del torneo, quando ha annunciato il progetto dell’Italia Football Cup. IFC è un torneo di calcio a 11 tra le migliori scuole liceali d’Italia. La MFC, la Milano Football Cup, ha visto trionfare il Moreschi in finale contro il Cremona Zappa, vincendo per 3-1. L’Arena Civica di Milano, ha ospitato la prima edizione della Supercoppa italiana tra i liceali, ovvero l’Italia Cup. Prima le semifinali Moreschi-Sant’Elia che hanno visto trionfare Como su Milano in una partita folle, in cui i comaschi sono riusciti a recuperare uno svantaggio di due reti e vincere ai calci di rigore dopo il 2-2 dei regolamentari. Subito dopo Roma-Verona tra Talete-Stimate, partita meno emozionante, che ha visto vincere i romani per 1-0, grazie ad un gol di Caucci. Poi la finale tra Sant’Elia e Talete con la squadra proveniente di Como che si è imposta 5-1.

Andrea Golizia