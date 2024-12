Libro e mostra. Omaggio a Matteotti

La presentazione di un volume, letture e una mostra documentaria per onorare Giacomo Matteotti a 100 anni dalla morte. Appuntamento stasera alle 21 all’auditorium di via Oberdan con la presentazione del libro "Manifesto socialista", alla presenza del curatore Jacopo Perazzoli, docente dell’Università di Bergamo, in dialogo con Gabriele Mandelli, presidente di Anpi Gorgonzola. L’evento è in collaborazione con Libreria Martesana.

Nel corso della serata vi saranno letture dal "Discorso alla Camera dei Deputati 30 maggio 1924", a cura di Tiziana Altomani, Elena Buratti e Primavera Fumagalli. Sempre in serata vernissage per la mostra documentaria "A 100 anni dall’assassinio di Giacomo Matteotti", realizzata dalla sezione Anpi di Inzago. M.A.