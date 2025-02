Libro e lettera di benvenuto ai nuovi nati

Un libro “a misura di bimbo“ e una lettera in dono ai genitori di ogni nuovo nato porteranno la firma della sindaca di Gorgonzola Ilaria Scaccabarozzi e saranno consegnati nel corso del 2025 a tutte le famiglie allietate da un nuovo arrivo. "Un segno – così la sindaca – di vicinanza, e un gesto di accoglienza. Ogni bambino che nasce, del resto, è un regalo alla comunità". Iniziativa inedita e pilota. Così Scaccabarozzi ai genitori: "Ogni nuova vita è un regalo. Per questo abbiamo pensato per voi a un piccolo dono, segno della nostra vicinanza all’inizio del vostro cammino in Gorgonzola e per introdurvi nel mondo della lettura. Accogliere i nuovi giovanissimi cittadini e le loro famiglie è il modo migliore per iniziare l’anno e per fissare le nostre priorità per il futuro".

Il libro scelto è “A fior di pelle“, volumetto studiato per accompagnare i bambini e le bambine nel loro primo anno di vita, che i genitori sono invitati a ritirare alla biblioteca civica Franco Galato. E che rientra nei consigli di lettura di “Nati per leggere“, il programma nazionale di promozione della lettura rivolto alle famiglie con piccoli da 0 a 6 anni, cui anche la biblioteca comunale gorgonzolese ha aderito fin dal principio. La lettera d’accompagnamento riporterà infine in calce un QRcode collegato a una pagina del sito comunale dedicata al cosiddetto sistema integrato 0-6 anni: le famiglie vi troveranno le informazioni aggiornate riguardanti la rete di servizi e scuole in città, iniziative e luoghi dedicati alle famiglie con bambini. Fra queste, nel giro di breve tempo, potrà esservi appunto la biblioteca, che propone libri pensati per la prima infanzia e pubblicazioni con consigli utili destinati ai neogenitori. M.A.