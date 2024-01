Libri e Collane d’Autore: una scoperta

Oliva

Ho aperto nel deserto, ma sono nata e cresciuta qui e volevo che il mio sogno prendesse vita qui. Così si racconta Alessandra Cossar, titolare illuminata e piena di passione di Libri e Collane d’Autore, una libreria creativa indipendente, nata Siro in via Capecelatro 75, un quartiere di stampo prettamente residenziale e decisamente non centrale a Milano. "Mio nonno era un editore e bibliofilo e io ho seguito le sue orme e quelle di mia madre occupandomi di editoria per oltre vent’anni. La mia libreria è nata con l’intento di sorprendere sempre chi la visita e offrire il piacere di girare tra gli scaffali come in una mostra, con ambientazioni sempre nuove dove letteratura, pittura, storia, e gioielli d’artigianato fanno da palcoscenico ai libri e ai loro protagonisti". Bellissima e originale l’idea di scenografare gli spazi per ambientare i libri come attori di un grande spettacolo interattivo. I visitatori possono consultare liberamente i libri comodamente seduti in un ambiente accogliente, fare due chiacchere e portare suggerimenti.

La scelta del catalogo in esposizione è fatta di case editrici selezionate, libri rari e testi numerati, vivaci libri per bambini pluripremiati che introducono con leggerezza i più piccini al mondo artistico. C’è anche un angolo dedicato al baratto dove è possibile portare un proprio libro e prelevarne un altro per farli rivivere e sentirsi degli scopri-tesori. Alessandra organizza iniziative di vario genere suggerite anche dagli stessi lettori, esposizioni tra arte, pittura, letteratura e creazioni artigianali, conferenze, presentazioni ed incontri "Autore e lettore", e iniziative dedicate ai più piccoli. Non solo libri, però, nel locale di Alessandra, ma anche gioielli, grazie a un piccolo laboratorio di creazioni artigianali, pezzi unici che vivono ed esaltano la bellezza di chi li indossa e che vengono utilizzati come elementi decorativi dei ritratti storici esposti in libreria. Una delle idee più simpatiche per fare un regalo originale è senz’altro la Librottiglia, una bottiglia di vino in cui l’etichetta è un racconto da sfogliare e leggere sorseggiando le bollicine.

Libri e collane d’autore

via Capecelatro, 75

Tel. 02 45493305