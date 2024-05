Libri e Collane d’Autore a San Siro

Oliva

Continuiamo la nostra indagine alla ricerca delle più belle e particolari librerie indipendenti di Milano, tornando a raccontare il suggestivo esperimento di "Libri e Collane d’Autore", una boutique deliziosa in zona San Siro, che abbina bigiotteria e arte, cultura e Alessandra Cossar, punto di riferimento di una qualificata attività culturale per tutto il quartiere. "La mia libreria è nata con l’intento di sorprendere sempre chi la visita e offrire il piacere di girare tra gli scaffali come in una mostra con ambientazioni sempre nuove dove letteratura, pittura, storia, e gioielli d’artigianato fanno da palcoscenico ai libri e ai loro protagonisti", spiega Alessandra. Da oggi fino al 15 giugno inaugura qui, in mezzo ai libri di un selezionatissimo e prezioso catalogo d’arte, l’esposizione personale dell’artista dei diorami Simona Cozzupoli con i suoi ‘Favolosi Minimondi’, e in anteprima la sua nuova creazione l’Età dell’oro (Per aspera ad astra), collage tridimensionale con figure delle carte da gioco. La donna e il cavaliere delle carte napoletane hanno in mano un denaro mentre una pioggia d’oro sembra cadere su di loro: lo hanno raccolto dal cielo, oppure stanno lanciando, come giocolieri, le sfere-stelle nella volta celeste? Le opere dell’artista sono diorami e collage: i primi sono composizioni tridimensionali realizzate in scatole di legno a cui viene aggiunto un vetro, contenenti un mix di oggetti e materiali, carte da gioco, vecchie fotografie in bianco e nero, bamboline souvenir, raccolti lungo la vita, per mercatini e viaggi; i collage, quasi sempre tridimensionali, sono realizzati con la carta all’interno di cornici vintage, spesso ovali con vetro bombato. Una delle particolarità di questi oggetti è una ispirazione contemplativa che trae sostanza però dalla vitalità dell’infanzia e del gioco, producendo così un seducente e onirico stato emozionale nell’osservatore.

Libri e collane d’Autore - via Capecelatro, 75 - Tel. 02 45493305