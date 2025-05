Liberiamo la città dalla plastica

"Credo che avere la terra e non rovinarla sia la più bella forma d’arte che si possa desiderare". È un’alta forma di espressione artistica, prima ancora che civile, l’associazione fondata nel 2019 e presieduta da Luca De Gaetano, attiva nella lotta contro l’inquinamento “Plastic Free Onlus”, che ha lanciato nelle scorse settimane una nuova iniziativa, completamente gratuita, e patrocinata dal comune di Milano. Un ciclo di eventi, denominato “Plastic Free Milano Tour”, dedicato alla pulizia della città di Milano e alla sensibilizzazione sul problema dell’inquinamento da plastica. "Grazie alla collaborazione con Sport in Movimento, Gvo e Sim Play – dichiara il referente regionale Matteo Bignardi - abbiamo deciso di portare le nostre iniziative in giro nelle diverse zone di Milano per ripulirle e restituirle ai cittadini, unendo l’impegno ambientale al benessere personale. Abbiamo coinvolto diverse realtà per rendere questi eventi ancora più inclusivi e stimolanti. Infatti sono previste sessioni di risveglio muscolare e attività olistiche all’aperto". Per partecipare è sufficiente iscriversi alla sezione “Eventi” del sito ufficiale www.plasticfreeonlus.it.

I prossimi appuntamenti in calendario sono il 16 giugno a Parco Lambro e il 17 luglio ad Affori. Un altro degli interventi significativi della Onlus è nelle scuole, dove vengono spiegate l’importanza di amare il Pianeta non inquinando, della differenziata e delle scelte alternative alla plastica. Fra i numeri fatti registrare fin qui, da segnalare i 3.500 appuntamenti nelle scuole, col coinvolgimento di oltre 300mila studenti, i 485 protocolli d’intesa firmati, gli 8.340 appuntamenti di clean up portati a termine, e le 4.500 tonnellate di rifiuti ambientali rimossi.

Antonio Petrucci