L’ex operaio, il cuoco e i laureati: ecco gli undici nuovi preti di Milano

Sono undici i nuovi preti ambrosiani: il più giovane ha 26 anni, il più “grande“ ne ha 35. C’è chi è entrato in seminario dopo le scuole superiori, chi è laureato, chi lavorava come operaio o come cuoco prima di prendere i voti. Tra loro un seminarista nato in Ecuador, che è arrivato in Italia a 14 anni per ricongiungersi con la mamma. In comune hanno spesso un’esperienza oratoriana forte. Sono stati ordinati presbiteri in Duomo, nello stesso giorno in cui l’arcivescovo Mario Delpini ricorda i suoi 50 anni di sacerdozio.

"Questi nostri fratelli si fanno avanti, per essere testimoni della gioia di vivere, di dare vita, di mettere mano all’impresa di aggiustare il mondo", ha sottolineato Delpini. Che ha ricordato anche le difficoltà. Ma, nonostante siano in un "numero modesto" e nonostante "il clima pervasivo di scetticismo e depressione che insidia tutte le generazioni e smentisce che la vita sia desiderabile", "loro si fanno avanti". "Vediamo una chiesa imperfetta, ma viva – ha aggiunto l’arcivescovo –: vorremmo far parte di un clero segnato da fragilità e inadeguatezza, ma dedicato, senza presunzione né ostentazione".

Al termine della celebrazione in Duomo la festa in piazza con i parrocchiani, con il tradizionale lancio augurale - verso il cielo - dei nuovi preti ambrosiani: don Riccardo Borsani, don Stefano Cazzaniga, don Luca Crespi, don Claudio Darman, don Marco Eliseo, don Luca Manes, don Amilkar Naranjo, don Massimiliano Rossignoli, don Luca Vignali, don Giorgio Vignati e don Davide Zilioli.

Insieme a loro ha ricevuto il sacramento Macdonald Chidiebere Oparaugo, della Congregazione dei Figli di Maria Immacolata.

Si.Ba.