L’ex farmacia diventa il polo degli sportivi

Un nuovo polo dove fare sport, riabilitazione, aiutare i bambini a mangiare sano, ma soprattutto dove fare educazione. Sul movimento e sulla nutrizione. L’Azienda municipale farmacie (Amf) sta avviando un progetto all’avanguardia sul concetto di prevenzione a tutto tondo e con un forte radicamento sul territorio. "Stiamo creando un centro di sostegno e di attività pratiche a favore dello sport e del movimento a 360 gradi nei locali dell’ex farmacia comunale di viale Rinascita: qui si farà prevenzione, educazione e avviamento allo sport", ha annunciato il presidente di Amf Guido Bosotti. Nell’ex negozio, si svolgeranno corsi, convegni, lezioni per tutti, per quelli che vogliono anche soltanto cominciare a fare po’ di movimento, ma anche per i professionisti che lavorano con atleti olimpici. "Daremo anche un contributo a chi già fa sport e vuole migliorare la propria performance – ha spiegato Bosotti –. Accanto vogliamo avviare alcune attività con le società sportive del territorio, attraverso un servizio di counceling e sostegno nella formazione dei ragazzi". Ci sarà poi anche una sezione dedicata alla prevenzione degli incidenti in ambito sportivo. "L’incidente ortopedico in un anziano è uno degli eventi che possono cambiare la vita. Quindi, una grossa parte del nostro impegno andrà proprio alla prevenzione e all’educazione al movimento".

Ovviamente non si dimenticano i giovani, che vedranno lavorare un’équipe specializzata. "Sono un pediatra e in 40 anni ho avuto a che fare con la prevenzione soprattutto dall’obesità infantile. Parlare con il genitore di un bambino in sovrappeso spesso è come parlare con un muro – ha confessato il presidente –. In questo centro ci sarà un team di intervento specifico, che si occuperà di movimento, di psicologia, di supportare genitori e nonni e ovviamente di nutrizione pediatrica". Nei giorni scorsi, intanto, si è concluso il ciclo di 8 incontri settimanali con specialisti, nutrizionisti, personal trainer e farmacisti per creare gli “Ambasciatori del Benessere“. "Ogni incontro si è concluso con un cammino di 5 chilometri. Camminare diventa anche un momento per stare con sé, una forma di meditazione in movimento".

Laura Lana