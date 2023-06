L’estate del Carroponte Via con lo School party poi arrivano i big Primo concerto esaurito

di Laura Lana

Il Carroponte si appresta ad aprire la nuova stagione, sempre targata Hub Music Factory come dal 2018. L’opening party di venerdì dalle 19 vedrà dj set, street food, il nuovo Beefeater Summer Village e il rinnovato chiringuito immerso nel verde. Due sold out, vecchie presenze e nuove apparizioni per un cartellone che andrà avanti fino a settembre e che lo scorso anno ha totalizzato oltre 400mila spettatori. L’avvio della programmazione vedrà diverse feste, dedicate a target diversi con un ingresso gratuito o simbolico a 5 o 10 euro. L’evento di inaugurazione dell’estate 2023 sarà anticipato dallo “School party”: giovedì l’area di via Granelli ospiterà un format totalmente nuovo con live show di artisti emergenti, dj artist, animazioni e un dress code ispirato al Coachella, il festival più rinomato della California. L’iniziativa è creata e sviluppata da ScuolaZoo ed è dedicata agli studenti delle superiori (over14), che potranno entrare con documento d’identità.

Sabato iniziano i concerti con il primo tutto esaurito: il concerto dei Tenacious D. Il 17 giugno torna l’evento più colorato dell’estate con l’Holi Dance Festival, che l’anno scorso aveva richiamato migliaia di giovani e famiglie. Il 30 giugno per la prima volta sul palco di via Granelli arriverà 2000 Mania, con le migliori hit di quegli anni fino a oggi: David Guetta, Gigi Dag, Shakira, Katy Perry, 50 Cent e tanti altri. Il 7 luglio i Modena City Ramblers tornano sul palco sestese per quello che è ormai diventato un appuntamento fisso dell’estate: il gruppo porterà i brani storici e anche le canzoni del nuovo disco "Altomare", undici canti di vita e speranza, di amore e Resistenza. Il 14 luglio arriva al Carroponte "La vita a 30 anni", la festa dedicata a tutti i trentenni con la miglior musica dagli anni Novanta a oggi. Il 26 luglio spazio ai Morcheeba, la band trip hop esplosa a fine anni Novanta, per un viaggio fuori dal tempo. Sold out anche la data di Bresch, in programma il 19 luglio. Il 27 luglio i Marlene Kuntz, una delle prime alternative rock band italiane, presenteranno l’ultimo album "Karma Clima", pubblicato a settembre. Il 24 agosto sarà la volta di Joji con l’attesissima data italiana. Altra presenza ormai fissa quella della regina delle sigle dei cartoni animati Cristina D’Avena, che l’1 settembre sarà in accoppiata con i Gem Boy. Settembre continua con Manuel Agnelli, che si esibirà il 7, e il 9 con il colognese Tananai, dopo il sold out di maggio ad Assago.