L’estate dei piccoli pazienti Pizza, gelati e...l’Uomo ragno

di Alessandra Zanardi

Dalla clownterapia ai menù con pizza e gelato, l’estate dei bambini in ospedale sarà allietata da iniziative pensate per rendere più gradevole la degenza in reparto. Nei nosocomi del Sud-Est Milanese il periodo delle vacanze non farà venir meno gli eventi di supporto, anche emotivo, ai piccoli pazienti. Al Policlinico San Donato sono stati i Coldplay a inaugurare la stagione: durante la loro trasferta italiana per il tour Music of the Spheres 2023, il gruppo musicale ha donato ai pazienti della cardiochirurgia pediatrica una sacca con cappellino e maglietta, oltre ad un album illustrato della band. In tema gastronomico, invece, per l’intera stagione la società di ristorazione Cirfood offrirà gratuitamente ai bambini dell’ospedale la pizza (il mercoledì) e il gelato (ogni venerdì).

A Vizzolo saranno i clown dell’associazione Quarky a strappare un sorriso ai ricoverati della pediatria del Predabissi: prossimo appuntamento il 17 luglio. "Lo scopo non è solo divertire, ma intercettare qualunque emozione i bambini vogliano esprimere, comprese rabbia e tristezza", svela il presidente di Quarky Fabio Meola, in arte clown Calandrino. Fino al termine dell’estate, prosegue la raccolta fondi promossa dall’associazione Salute ma non Solo ([email protected]) per l’acquisto di una ludobarella e una ludocarrozzina da donare alla pediatria del Predabissi.

Le iniziative estive proseguono e, nel caso di Vizzolo, hanno visto la Polizia stradale far visita ai piccoli ricoverati, tra i quali nei giorni scorsi ha fatto la sua comparsa il volontario Alex Maniscalco nei panni di Spiderman. Nel caso di San Donato, sono tanti i personaggi che da settembre ad oggi hanno visitato il reparto di cardiochirurgia pediatrica. Tra questi, i calciatori Zlatan Ibrahimovic e Javier Zanetti, i cantanti Aka 7even, Annalisa e Tananai.