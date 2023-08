Leroy Merlin: formazione lavoro a Rozzano per 16 venditori junior

Un corso per 16 venditori junior: Leroy Merlin a ottobre aprirà la prima Scuola della vendita per formare i futuri venditori esperti nel settore della progettazione di ambienti interni alla casa. È possibile candidarsi in vista del recruiting day del 28 settembre nella sezione dedicata del sito. Dalla scuola usciranno i possibili futuri collaboratori di Leroy Merlin destinati ai negozi di Rozzano, Corsico e Monza. Il 16 ottobre a Corsico si apriranno le porte della prima classe della Scuola della vendita. Una volta inseriti, saranno seguiti da tutor certificati e il loro apprendimento sarà costantemente monitorato: gli studenti potranno testare i propri progressi cimentandosi con challenge e contest che gli permetteranno di evolvere come professionisti della progettazione di nuovi spazi per la casa. Dopo la prima fase, inizierà l’affiancamento in negozio con l’inserimento in organico in veste di venditore junior, attraverso un contratto a termine finalizzato dopo sei mesi all’assunzione a tempo indeterminato come venditore esperto. "Crediamo nello sviluppo del talento di tutti i collaboratori - spiega Alberto Patti, di Leroy Merlin Italia -. In particolare i venditori rappresentano per noi il cuore del nostro business. Con la Scuola della vendita facciamo un importante investimento sul capitale umano".Massimiliano Saggese