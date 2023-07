Caso La Russa Jr, dai pm la 22enne che accusa Leonardo di violenza sessuale

Milano, 11 luglio 2023 - Primo snodo importante per l'inchiesta che vede indagato per violenza sessuale Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato Ignazio. Oggi la 22enne che ha denunciato il giovane sarà sentita dai pubblici ministeri. Ai magistrati la giovane dovrà raccontare cos'è successo la sera tra il 17 e il 18 maggio alla discoteca Apophis e la mattina dopo quando, al risveglio, ha scritto di essersi trovata "nuda" a casa La Russa e di avere appreso dallo stesso Leonardo che lui e un amico, indicato nella denuncia come Dj Nico, avrebbero avuto dei rapporti sessuali con lei "incosciente".

Il secondo giovane, che avrebbe dormito a casa La Russa, è stato identificato nelle ultime ore ma al momento non è indagato. Qualora dovesse esserlo, l'ipotesi di reato si riqualificherebbe in "stupro di gruppo". Saranno ascoltate a stretto giro anche le tre amiche coinvolte nella vicenda che potrebbero portare elementi interessanti per le indagini coordinate dalla procuratrice aggiunta Letizia Mannella e dalla pm Rosaria Stagnaro.

Nella sua ricostruzione, la ragazza spiega: "Leonardo dichiarò che Nico si era fermato a dormire in un'altra stanza nel medesimo appartamento. Mi avevano spogliato (...). Scioccata, tremavo e scrivevo alle mie amiche mentre ero nel letto, richiedendo anche alla mia amica il perché fossi da sola a casa di Leonardo e dove lei si trovasse". Dal referto medico stilato al centro antiviolenza della clinica Mangiagalli, risulta che la ragazza aveva assunto cannabinoidi, cocaina e tranquillanti, questi ultimi, a suo dire, per problemi d'ansia.