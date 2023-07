Filippo Facci denunciato per stalking dall’ex moglie: ammonito dal questore. Il giornalista: “Scambio di mail che non le sono piaciute”

Milano, 10 luglio 2023 – Filippo Facci, giornalista e presentatore televisivo, ha ricevuto un ammonimento per stalking dal questore di Milano, su richiesta della divisione anticrimine. Si apprende da fonti d'agenzia. Secondo quanto risulta, il caso sarebbe legato a dichiarazioni rilasciate dall'ex moglie.

L'ammonimento è un provvedimento amministrativo previsto dalla legge a tutela di una presunta vittima di stalking con natura preventiva e dissuasiva per evitare danni più gravi alla persona che riferisce di aver subito atti persecutori.

Contattato dall'Agi, Facci ha spiegato: “E' un atto dovuto legato molto banalmente a delle mail che io e la mia ex moglie e madre dei miei figli ci siamo scambiati e che non le sono piaciute. E' un atto amministrativo e impugnabile davanti al Tar il cui peso e' talmente poco considerevole che non so nemmeno se lo impugneremo”.