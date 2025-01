Leonardo e il club dei Pokémon: "Ogni mese incontro in biblioteca per coltivare la nostra passione"

Un fenomeno in continua crescita, nato negli anni Novanta che appassiona sempre nuove generazioni. Era il 1996 quando il creatore di videogiochi Satoshi Tajiri diede vita ai Pokémon, diventati presto un cult. Negli anni, dato anche il successo, i Pokémon sono stati sviluppati proponendo non solo videogiochi, ma anche una serie infinita di gadget, giochi da tavolo e le celebri carte, collezionate da milioni di bambini e ragazzi, ma anche da appassionati adulti con gusti nostalgici. Un interesse tanto forte da diventare momento di condivisione, anche per l’undicenne cesanese Leonardo Migliori. "Vorrei creare un fan club dei Pokémon", ha detto alla mamma la scorsa estate Leonardo, studente di prima media alla scuola Alessandrini a indirizzo musicale. Ora, grazie alla sua tenacia e al suo spirito di iniziativa, è nato il "Gruppo Pokémon", che si riunisce ogni mese in biblioteca.

"Durante una vacanza - racconta l’undicenne - ho iniziato a ricevere tante carte in regalo e a giocarci con mio fratello e altri ragazzi che mi hanno spiegato le regole. Mi sono appassionato e con l’aiuto di un amico dei miei genitori ho creato anche un sito web dove pubblico tanti contenuti". Leonardo ha poi continuato a incontrare gli amici con la stessa passione al parco Pertini e poi, alla ricerca di uno spazio, ha scritto alla biblioteca. Ora il gruppo può allargarsi: l’assessorato alle Politiche per la cultura e il tempo libero, infatti, ha messo a disposizione una sala in Villa Marazzi per gli incontri mensili dei ragazzi, una quindicina con un’età tra i 9 e i 13 anni, che chiacchierano, si confrontano sulle carte, sulle strategie, propongono lezioni e presto organizzeranno quiz e tornei. Il gruppo è sempre alla ricerca di nuovi iscritti. "Ho accolto con molto entusiasmo la proposta di Leonardo – racconta l’assessore Aldo Guastafierro – che ha contattato il Comune per avere uno spazio dove poter incontrare altri appassionati di Pokémon. Credo sia importante promuovere le iniziative dei giovanissimi e sostenere il loro entusiasmo e il loro desiderio di condividere le proprie passioni. Dopo le necessarie verifiche con gli uffici, abbiamo autorizzato la concessione di uno spazio nella nostra biblioteca comunale, un luogo aperto a tutti i cesanesi, grandi e piccoli".