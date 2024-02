I Pokémon tra carte e uncinetto

Forse non tutti sanno che il 27 febbraio 1996 in Giappone uscivano i primi titoli Pokémon, per la precisione Rosso e Verde. Da allora per gli appassionati di tutto il mondo questa data ha un significato speciale. Dal 2016 viene definita ufficialmente Pokémon Day. La biblioteca civica di Brugherio ha deciso di unirsi alla platea di eventi del Pokémon Day 2024, nell’ambito della promozione del gioco che svolge con il servizio ludoteca AL27_Ars Ludica. L’intero pomeriggio di sabato sarà dedicato ai “mostriciattoli“ più famosi al mondo, capaci di unire nella medesima passione generazioni molto diverse di giocatori e collezionisti. Il primo appuntamento, alle 14, è una chiacchierata con uno psicologo del benessere, Andrea Agostini, sul tema “Pokémon e community, benessere e comunità“. L’occasione è particolarmente indicata per operatori dei vari servizi che sfruttano le grandi potenzialità del gioco nei diversi contesti educativi. Dalle 14.30 alle 18, gioco libero, senza limite di età. Si potrà scegliere se sfidarsi al videogioco scarlatto e violetto o alla carte collezionabili. Occorre portare con sé la consolle con caricata la copia dei giochi e un mazzo di carte collezionabili. Il pomeriggio dedicato ai Pokémon darà vita a una serie di sfide, aperte ad appassionati grandi e piccoli, diventando così anche un momento di aggregazione, per fare nuove amicizie.

È anche questo lo spirito che anima gli incontri ludici e culturali promossi dalla biblioteca. In sala conferenze, sul maxischermo, ci si sfiderà al videogioco Pokken Tournament DX. I volontari della ludoteca saranno presenti a supporto degli appassionati, essendo appassionati loro stessi, e si renderanno disponibili a spiegare le basi del gioco a chi ne fosse incuriosito, ma non si fosse mai cimentato. Durante il pomeriggio ci sarà anche un angolo artistico: “Pokeball Crochet: creazioni all’uncinetto live“, per declinare la passione per i Pokémon con l’arte delle nonne, avvicinando anche le diverse generazioni e i diversi interessi. Per chi volesse, sarà possibile anche lo scambio delle mitiche carte da collezione dei Pokémon. L’evento è aperto a tutte e tutti, dai più piccoli ai più grandi, senza necessità di effettuare la prenotazione. Per informazioni, basta rivolgersi alla biblioteca, in via Italia 27, oppure chiamare al numero 039-2893401.

Cristina Bertolini