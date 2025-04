Legalità e sicurezza. Tavolo in Prefettura

È stato convocato per oggi un incontro presieduto dalla Prefettura con al centro il maxi-progetto della Magnifica Fabbrica della Scala, cittadella che dovrebbe riunire in un’unica sede a Rubattino laboratori e depositi del tempio della lirica. Progetto entrato in una fase decisiva, dopo un lungo contenzioso legale concluso a favore della società consortile Cadel, che ha avviato i lavori sull’area. L’incontro di oggi, al quale parteciperanno i sindacati Cgil, Cisl, Uil, potrebbe portare alla definizione di un protocollo con al centro la regolarità e la sicurezza sul lavoro, come è stato fatto anche per altri grandi opere, come ad esempio la Beic. Il caso della Magnifica Fabbrica era stato sollevato nei mesi scorsi dalla Uil Milano e Lombardia, che aveva puntato il dito sull’affidamento a Gedi con un "ribasso di oltre il 14% sui costi della manodopera" e aveva chiesto un intervento di Palazzo Marino e della Prefettura.