L’economia vola Merito anche del digitale

Ruben

Razzante*

Nella drammatizzazione dell’informazione si tende a dare rilievo soprattutto alle notizie negative, che scoraggiano e deprimono. In economia, però, si sa che le aspettative e la fiducia giocano un ruolo rilevante. Per questa ragione i circuiti mediatici possono contribuire a stimolare la crescita socio-economica se alimentano un flusso di messaggi positivi, valorizzando le cosiddette good news. Nei giorni scorsi si è registrata un’ulteriore conferma della ripresa post-pandemica della Lombardia. Lo documentano i dati congiunturali del settore manifatturiero nel primo trimestre dell’anno in corso. E la notizia non è buona solo per la regione lombarda ma per l’intera nazione, visto che la Lombardia ne è la locomotiva. La produzione industriale da gennaio a marzo 2023 fa registrare una crescita su base annua pari al 2,5%, con una forte dinamicità per il settore artigianale. Si registrano anche riflessi incoraggianti sul piano occupazionale. La ricchezza del tessuto imprenditoriale lombardo emerge in tutta la sua nitidezza così come la spiccata propensione delle imprese della regione a digitalizzare i propri processi produttivi, al fine di ottimizzare le performance. Infatti le imprese ad alta tecnologia sono quelle che corrono di più. Tuttavia, il successo lombardo deriva anche dalle forti sinergie pubblico-privato e dalla progressiva digitalizzazione, non solo delle imprese, ma anche delle pubbliche amministrazioni. Sono infatti oltre 326 i milioni di euro del Pnrr destinati alla Lombardia per finanziare la trasformazione digitale degli enti pubblici e si tratta della cifra più alta tra quelle che i territori riceveranno. L’obiettivo della messa a terra dei progetti in quell’ambito è di rendere più snello ed efficace il rapporto tra cittadini e pubbliche amministrazioni e quello tra settore pubblico e ambito imprenditoriale.

*Docente di Diritto dell’informazione all’Università Cattolica