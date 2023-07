Caso La Russa e la sim intestata a papà Ignazio: il pm valuta di chiedere l’autorizzazione al Senato per il sequestro del telefonino

Milano, 14 luglio 2023 - Proseguono anche oggi le audizioni dei ragazzi testimoni della serata in discoteca finita a casa La Russa con la presunta violenza sessuale nei confronti della 22enne.

In merito al sequestro del cellulare di Leonardo Apache, gli investigatori della procura che definiscono l'inchiesta "delicata e in salita" anche per via della impossibilità di avere la sim del cellulare del ragazzo, intestata al padre e quindi protetta dall’immunità, sperano in un gesto di consegna volontario. In caso contrario valuteranno istanza alla giunta per autorizzazione a procedere del senato.

Protesta femminista

Il movimento femminista "Non una di meno” di Milano ha rivendicato i manifesti contro Leonardo Apache e Ignazio La Russa affissi nei pressi dei locali notturni di corso Como e accanto allo studio legale, in corso di Porta Vittoria, del presidente del Senato. L'azione è stata compiuta la scorsa notte. Lo stesso poster - con la scritta "el violador eres tu" e i volti di padre e figlio coperti da due strisce di testo "i loro soldi al sistema centri antiviolenza patriarcale" e "sorella, noi ti crediamo" - e' comparso anche all'Apophis club di via Merlo, la discoteca del centro di Milano dove Leonardo Apache La Russa avrebbe incontrato la ragazza da cui è accusato di violenza sessuale e su cui sta indagando la Procura di Milano. Il collettivo ha convocato un presidio e un flash mob per questa sera alle 18.30 in piazza 25 aprile.