Lea Garofalo, si suicida in carcere Rosario Curcio: fu lui a bruciare il cadavere della donna

Opera (Milano) – Si è impiccato nel carcere di Opera Rosario Curcio, 47 anni, che stava scontando l'ergastolo per l'omicidio e la distruzione del cadavere della testimone di giustizia Lea Garofalo, uccisa a Milano 14 anni fa.

Ricoverato al San Paolo

Stando a quanto appreso dal Giorno, il detenuto è stato soccorso mercoledì già in condizioni gravissime nella sua cella dalla polizia penitenziaria e trasportato all'ospedale San Paolo, dov’è deceduto giovedì.

Al servizio dei Cosco

Curcio, originario di Camilletto, una frazione della città crotonese di Petilia Policastro, era stato condannato in via definitiva per l'assassinio della testimone di giustizia, in concorso con il marito della donna Carlo Cosco e Vito Cosco, Massimo Sabbatino e Carmine Venturino. Stando a quanto poi ricostruito da indagini e processi, fu Carlo Cosco, nel novembre 2009, ad attirare a Milano l'ex compagna, all'epoca uscita dal programma di protezione, anche con la scusa di parlare del futuro della figlia Denise.

L’omicidio

La sera del 24 novembre 2009, Carlo portò Lea in un appartamento, dove ad attenderli c'erano il fratello Vito detto "Sergio": lì Garofalo fu uccisa. A spostare il corpo dall'abitazione furono poi Venturino, Curcio e Sabbatino: il cadavere fu portato in un terreno del quartiere San Fruttuoso di Monza e bruciato per tre giorni fino alla completa distruzione. Per anni si pensò che il corpo fosse stato sciolto nell'acido, ma in seguito la confessione di Venturino portò a ricostruire con esattezza quanto accaduto e a rinvenire più di duemila frammenti ossei e la collana della donna. La condanna all'ergastolo in primo grado per Curcio è stata confermata sia dalla Corte d'Assise d'Appello che dalla Cassazione nel 2014.

