Le università svelate. Laboratori aperti ed eventi: "Gli atenei sono di tutti"

"L’università non è di chi ci insegna, né di chi ci lavora o ci studia. L’università è di tutti". Un po’ come la poesia, che "non è di chi la scrive, ma è di chi gli serve", diceva il postino Massimo Troisi a un Pablo Neruda interpretato da Philippe Noiret. E così, ricordando quanto le università servano - e facciano bene - al Paese, la presidente Crui Giovanna Iannantuoni lancia un nuovo capitolo di “Università Svelate“, quest’anno anche in collaborazione con Anci. "L’attenzione si concentra in particolare sulle città universitarie, quali luoghi privilegiati dell’interazione sinergica tra università e territori", spiegano dalla Crui, mentre anche i calendari degli atenei milanesi si fanno ricchi di appuntamenti, con lezioni itineranti, mostre e laboratori aperti, eventi gratuiti.

La Statale partecipa con visite guidate alla Ca’ Granda “ Un palazzo, mille storie“, un percorso partecipato all’Orto Botanico di Brera e un’esplorazione del Musa, il Museo Universitario delle Scienze Antropologiche, mediche e forensi per i diritti umani, creato dal team del Labanof guidato da Cristina Cattaneo.

Il Politecnico di Milano giovedì 20 marzo, alle 18, nel Campus Bovisa, proporrà “Insight“, spettacolo del Cut Centro Universitario Teatrale di Parma che prende spunto dalla relazione degli esseri umani con i device dell’era digitale e dal testo “Le non cose” del filosofo Byung Chul Han; venerdì al Campus Leonardo ci sarà lo spettacolo “Fallisci ancora, Fallisci meglio“ di Alan Zamboni, con un intervento di Emmanuel Cadei sulla storia di Claude Chappe. Verranno organizzate visite guidate al Centro di Ricerca Gianfranco Ferré, negli Off Campus e alle mostre Carlo De Carli Corollario, Design Convivio, Milano Sottosopra. Panorami metropolitani e Donne fuori dall’Ombra.

L’Università Milano-Bicocca dà appuntamento il 20 marzo alle 10 del mattino in piazza della Scienza per "sperimentare la ricerca scientifica da vicino e conoscerne i luoghi attraverso una passeggiata e una mostra dedicata all’abitare studentesco". “Mettiamoci in piazza” il titolo: attraverso un “percorso a staffetta” sarà possibile scoprire i passaggi realizzati verso la riqualificazione urbana della piazza, completamente rinnovata grazie alla sostituzione delle pavimentazioni minerali a favore di piante autoctone, ottenendo così la riduzione delle isole di calore e l’aumento della biodiversità. Alle 12 interverranno per un saluto la rettrice dell’università, Giovanna Iannantuoni, ed Elena Grandi, assessora all’Ambiente e Verde del Comune di Milano. Da qui, ci si sposterà nella sede centrale della Biblioteca d’ateneo per l’inaugurazione della mostra “Milano e le Università”, ispirata all’omonimo libro, edizione speciale della collana Itinerari di Architettura milanese: quattordici immagini raccontano la città di Milano e la sua vita universitaria, in un percorso concentrato su sette campus. Si chiude con una “Passeggiata“ di quartiere alle 18.30 e dalle 15 alle 18 si potrà anche visitare il Child&Baby Lab e incontrare il gruppo di ricerca che studia i processi attraverso i quali avvengono gli apprendimenti dei bambini.

Porte aperte all’Università Cattolica: sarà possibile accedere ai chiostri bramanteschi di largo Gemelli dalle 8.30 fino alle 22, visita gratuita alle opere che compongono la mostra “Esse Potest – Compresenze (Im)possibili“. Inoltre, resterà aperta e visitabile gratuitamente anche la Sala delle Cinquecentine in Biblioteca che conserva una preziosa collezione di circa duemila volumi stampati nel XVI secolo tra cui alcune prime edizioni.

Lezioni e laboratori aperti anche in via Carlo Bo per tutto il giorno, con “Iulm è per Milano: l’università per una città strategica“. Visita guidata dagli studenti della facoltà di Arti al Museo diffuso della comunicazione, l’invito a trascorrere un “giorno in aula“ e un premio per gli artisti creativi. Verrà inaugurato anche un nuovo spazio per lo sport e sarà possibile visitare Iulm Ai Lab, il laboratorio dell’intelligenza artificiale, come pure nel Behaviour and BrainLab. Alle 15 l’incontro con l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi e il lancio di nuovi progetti aperti alla città.

Università svelate anche all’Humanitas che giovedì incontrerà le classi della scuola superiore viale Liguria di Rozzano con attività sul sistema respiratorio e sul cuore. Alle 17.30 in auditorium l’incontro su “Il virus della sfiducia: la scienza, i media e noi“ con David Quammen e Alberto Mantovani. Venerdì dalle 9.30 “Alla ricerca dell’equilibrio: tra fiducia, intelligenza del corpo e scienza“ con il funambolo Andrea Loreni e un laboratorio dedicato all’orecchio.