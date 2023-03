Le sneakers più amate: la nostra passione in mostra

Uno spaccato sociologico sulla moda, lo sport e l’abbigliamento. È anche questo la mostra "Snkrs art" ideata da due giovani paullesi, inaugurata nel pomeriggio di ieri e aperta fino al 2 aprile al teatro San Domenico di Crema. In esposizione ci sono una trentina di sneakers originali e da collezione, di quelle che per gli appassionati del genere sono diventate un’icona. Come la Air Jordan 1 del 1985 in colorazione Chicago (in omaggio ai Chicago Bulls di Michael Jordan), o la Nike Air Yeezy del 2009 (disegnata dal rapper Kanye West, ex marito di Kim Kardashian). Tra i pezzi più recenti, la Air Jordan1 off-white Chicago, del 2017 (nella foto). Ad offrire al pubblico queste rarità sono il 26enne Andrea Scaligine, grafico, e il 27enne Christian Montemaggi, fotografo, che hanno anche corredato l’esposizione con alcuni lavori personali: grafiche e fotografie a tema, per un totale di 30 pezzi in aggiunta alle scarpe. "Abbiamo dato forma a una passione che ci accomuna - raccontano gli organizzatori - e che ci auguriamo possa avere un buon riscontro di pubblico". Agli amanti del genere si offre un excursus che va dagli anni Ottanta ad oggi e consente di ripercorrere "quello che è stato un fenomeno di massa, veicolato anche dal boom mediatico - spiegano Scaligine e Montemaggi -. Ma non si tratta solo di consumismo: dietro le sneakers ci sono anche cultura e storia della moda". La mostra, con ingresso libero, è aperta nei fine settimana (info al numero 0373.85418). Sabato 1° aprile, alle 17, sarà presente Jacopo De Carli, il restauratore di sneakers più famoso d’Italia. L’idea della mostra è nata anche grazie a lui. A.Z.