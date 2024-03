Le scuole civiche d’arte e musica celebrano l’altra metà del cielo

Si aprono stasera gli eventi in rosa. Alle 20.30 all’auditorium del Pertini andrà in scena “Donne… Le note per dirlo“, un programma musicale ed educativo ideato e condotto dalle docenti Alice Frigerio e Nicoletta Tiberini della civica di musica. Una performance a ingresso gratuito che condurrà il pubblico in un viaggio emozionale alla scoperta dei sentimenti e delle sfumature interiori. Ci sarà anche la psicologa Francesca Brambilla Pisoni dell’associazione cittadina Mittatron per coinvolgenti dialoghi con i giovani presenti. Fino a domenica Il Pertini ospita la mostra “L’universo femminile“, un’interpretazione personale dei giovani allievi delle scuole d’arte di Sesto e Monza: 38 opere, tra quadri e sculture, compongono un percorso che valorizza e sottolinea la figura della donna, declinata nel comportamento e nella relazione sociale.

"Gli eventi che abbiamo pensato celebrano la donna, qualunque sia il suo ruolo. Parliamo di donne impegnate e anche di successo nel lavoro, donne che fanno arte, di talento in diversi ambiti, ma sempre e comunque protagoniste delle proprie vite", commenta l’assessore alla Cultura e Pari opportunità Daniela Maggi. Appuntamento clou domenica alle 17 all’auditorium del Pertini, dove andrà in scena la seconda edizione del premio “Donne & Lavoro“, un riconoscimento per 5 personalità che si sono distinte con la propria attività imprenditoriale, professionale, commerciale e artigianale nel tessuto economico cittadino. L’intrattenimento è affidato ai comici di Zelig Alessandra Ierse e Omar Pirovano. Anche quest’anno i manifesti usati dal Comune per l’8 marzo sono stati creati dalle studentesse di grafica della classe 3H dell’Itis Cartesio. Laura Lana