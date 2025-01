Le scale nei film. La mostra all’Arlecchino

Una mostra fotografica che celebra le scale al cinema. È quella che parte oggi nel foyer del cinema Arlecchino fino al 30 giugno. Sulle parteti del cinema saranno bene in vista immagini di celebri film, oltre 30, in cui le scale sono protagoniste. Si va da “Charlot usuraio“ (1916) a “M Il mostro di Dusseldorf“ (1931), da “Via col vento“ (1939) a Metropolis (1927), da “Psycho“ (1960) ad “Anatomia di un omicidio“ (1959); da Notorious (1946) a La famiglia Brambilla va in vacanza (1941), solo per citare alcuni titoli.

"Nei film le scale sono sempre tante e hanno una presenza drammatica fondamentale - spiega Matteo Pavesi, direttore di Cineteca Milano - Le scale, nei film, si scendono velocemente per abbracciarsi o baciarsi, si salgono furtivamente per accedere a delle stanze dove si nasconde un segreto o scoprire un misfatto, un tradimento. Si cade per le scale e talvolta si muore sulle scale, Hitchcock docet, si duella sulle scale, pensate a Zorro quante volte sfodera la propria spada saltando il corrimano, o si incede in modo regale, pensate a Gloria Swanson, e poi si canta e si balla sulle scale, in modo sguaiato come Joker. Alcuni fanno le scale tre alla volta, cantava Lucio Dalla, altri tutte in un fiato come Rocky a Filadelfia. Se siete però degli appassionati di cinema, questi sono solo “assaggini”, perché avrete mille ricordi personali di film in cui le scale sono decisive e indimenticabili. Le fotografie in mostra sono solo una piccola campionatura dalla fototeca ricchissima della nostra Cineteca".

La mostra sarà inaugurata oggi alle ore 18, con la proiezione a ingresso gratuito di “La scala musicale, comica del 1932 con Stanlio e Ollio.