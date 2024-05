Le iniziative per ricordare. Matteotti

Sono passati cento anni dal giorno in cui Giacomo Matteotti pronunciò quel discordo in difesa delle istituzioni democratiche che gli costò la vita. Un anniversario che Milano ha voluto ricordare con un palinsesto di eventi, promosso dal Comune di Milano e realizzato grazie alla partecipazione del Sistema Bibliotecario Milanese, del Teatro Franco Parenti, della Casa della Memoria, del Castello Sforzesco, della Fondazione Piccolo Teatro. E ancora della Fondazione Kuliscioff, dell’Anpi Milano e dei nove Municipi. In programma spettacoli teatrali, presentazioni di libri nelle biblioteche di quartiere e reading.

Il programma culmina proprio il 30 maggio con l’iniziativa “Piazza Matteotti”: la figura di Giacomo Matteotti sarà celebrata nei nove municipi, in un luogo individuati dai Municipi stessi, che per l’occasione sarà simbolicamente intitolato “Piazza Matteotti” e accoglierà un murale con il volto dello storico deputato; un’opera di street art, realizzata con materiali antinquinanti e con la tecnica dello stencil, creata da Walter “Wally” Contipelli di OrticaNoodles.