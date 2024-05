Le “gazzelle“ storiche in mostra sulla Darsena

Prima l’esposizione alla Darsena. Poi il corteo per le vie della città, fino alla caserma di via Monti. Decine di appassionati hanno potuto ammirare ieri mattina in piazza XXVI Maggio i mezzi storici del Club milanese automotoveicoli d’epoca (Cmae) e le "gazzelle" storiche dei carabinieri, vale a dire le macchine di servizio abitualmente utilizzate dai militari dell’Arma per il pronto intervento. In particolare, nel corso della manifestazione "Un tuffo nel passato", i partecipanti hanno osservato da vicino tutti i dettagli di vetture e motociclisi del Gruppo automoto storiche della Pastrengo. A esposizione conclusa, è partito il corteo, che ha attraversato anche la sede del 3° Reggimento carabinieri Lombardia, per poi concludere alla caserma Montebello di via Monti.

Il Cmae è stato fondato il 5 febbraio 1969 da un gruppo di collezionisti di veicoli antichi e attualmente è federato con l’Automotoclub storico italiano (Asi) e conta più di duemila iscritti.