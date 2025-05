Le divergenze educative scuola-famiglia

Nappo*

Uno degli ostacoli più complicati nel rapporto tra scuola e famiglia emerge nelle divergenze educative, ovvero quelle differenze di valori, speranze e approcci pedagogici che si sviluppano tra ciò che viene trasmesso a casa e ciò che la scuola presenta quotidianamente. Esse possono riguardare aspetti diversi come ad esempio regole e limiti: ci sono famiglie che adottano uno stile educativo molto permissivo, mentre la scuola richiede rigore e disciplina o a volte i genitori tendono a “proteggere” i figli da ogni o delusione mentre la scuola cerca di favorire l’autonomia. In casa può esserci un’idea molto competitiva del successo, mentre la scuola può valorizzare anche la cooperazione. Queste differenze, se non vengono affrontate con dialogo e rispetto reciproco, possono minare l’alleanza educativa originando sfiducia, conflitti o disinteresse. Tuttavia è proprio nel confronto tra visioni diverse che può nascere un benessere educativo: la scuola ha il compito di dialogare con le famiglie e, al tempo stesso, presentare con logicità e trasparenza il proprio progetto formativo. La comunicazione aperta, il riconoscimento reciproco dei ruoli e l’ascolto attivo sono gli strumenti chiave. La Costituzione attribuisce a entrambe le istituzioni il compito di istruire ed educare i minori, sottolineando l’importanza di una collaborazione attiva. È essenziale che scuola e famiglia riconoscano e rispettino i rispettivi ambiti, evitando sovrapposizioni che possono originare conflitti o incomprensioni. Per facilitare la cooperazione tra scuola e famiglia sono stati introdotti strumenti come il Patto educativo di corresponsabilità, che definisce diritti e doveri di entrambe le parti nel percorso educativo dello studente. Nonostante gli sforzi, però, il rapporto tra scuola e famiglia può incontrare difficoltà come la mancanza di comunicazione efficace o la propensione a delegare responsabilità. È importante promuovere un dialogo aperto e costruttivo basato sulla fiducia e sulla condivisione degli obiettivi educativi e garantire un ambiente favorevole alla crescita degli studenti.

* Scuola Freud Milano