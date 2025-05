Buccinasco, allarme sicurezza. Il sindaco portavoce dei residenti:: "Illegalità e degrado, fate presto"

"I residenti del quartiere Robarello, area che si affaccia su via Vigevanese, vivono con estremo disagio la vicinanza con la zona degradata di via Molinetto da Lorenteggio, sul territorio di Milano, dove ci sono abitazioni di fortuna, baracche in spazi verdi e si rifugiano persone senza fissa dimora, in condizioni estremamente precarie". Lo sostiene il sindaco Rino Pruiti che, sottolineando anche "abbandono di rifiuti, bivacchi e sporcizia" nella zona al confine tra Buccinasco e Milano, divisa dal Naviglio, ha scritto a Santo Minniti, presidente del Municipio 6, "facendosi portavoce del disagio espresso dagli abitanti del quartiere Robarello - spiegano dal Comune -.

Il primo cittadino di Buccinasco, attraverso la missiva indirizzata al presidente del Municipio 6 che ha la pertinenza di quell’area, chiede un intervento immediato ed efficace". "Ritengo che una città come Milano, dalla vocazione internazionale e, almeno un tempo, considerata accogliente e inclusiva, non possa tollerare simili sacche di illegalità, precarietà e degrado. Ci sono tante domande a cui rispondere: chi sono queste persone che frequentano la zona? Come e dove vivono? In quali condizioni igieniche? Con quali servizi? Hanno bisogno di aiuto? Chi se ne sta occupando e preoccupando?".

Il sindaco ricorda, inoltre, che "ad aprile la nostra polizia locale ha tratto in salvo un uomo in stato di forte alterazione, risultato poi con precedenti di polizia e irregolare, che si era gettato nel Naviglio, per sfuggire al controllo degli agenti, e tornare a nascondersi nella zona degli orti nella zona di Molinetto da Lorenteggio appunto. Qualche giorno dopo, è intervenuta anche la polizia locale di Milano sequestrando un considerevole quantitativo di marijuana all’interno di sacchi nascosti in uno dei capanni".

Pruiti conclude evidenziando "l’egregio lavoro delle forze dell’ordine, ma è necessario anche un ripensamento più strutturale e una rivisitazione urbanistica della zona, in modo da non lasciare spazi a condotte illecite e finalizzata a liberare aree da mettere a disposizione della collettività in sicurezza.

Per evitare il degrado della zona e arginarne la diffusione anche altrove - aggiunge il sindaco -, serve una svolta che renda tutta quell’area vivibile, nell’interesse di tutti, anche dei cittadini di Buccinasco e dintorni".