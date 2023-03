Le culle vuote della metropoli Più aspirazioni, meno tempo Così si aspetta o si rinuncia

di Simona Ballatore Nei primi undici mesi del 2022, a Milano, i nati sono stati 8.949. Negli stessi mesi del 2021 erano 9.261. "Il dato è provvisorio, a fine anno faremo i conti, ma rispetto all’anno precedente, abbiamo un 3% in meno di nascite. Continua la parabola discendente", spiega Gian Carlo Blangiardo, presidente dell’Istat. "Dal 2008, a livello nazionale, la curva della natalità è scesa sempre più in basso". Un altro anno di crisi il 2008. Quanto pesa l’aspetto economico nella scelta di allargare la famiglia? "Molto, ma in quegli anni si esauriva anche l’effetto di apparente ripresa di inizio secolo, dovuta in parte al contributo della componente straniera. L’aspetto economico è comunque importante ed è quello rispetto al quale si è già fatto qualcosa e si sta cercando di fare altro. Ma il punto è che non si tratta solo di una questione di soldi". Cosa frena di più? "I soldi sono rilevanti, ma ci si può “arrangiare“. Altrettanto importante è assecondare le proprie aspirazioni, a partire da quella lavorativa dopo l’investimento fatto nell’istruzione. E qui si apre il discorso del tempo: i figli vincolano. Ed è ancora soprattutto la donna a trovarsi nella condizione di non potere fare più quello che poteva fare...