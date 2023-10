Le candidature per gli Ambrogini 2023: la leader del movimento delle tende ma anche Giulia Tramontano e Lodetti

Milano, 17 ottobre 2023 – Sono oltre duecento le candidature agli Ambrogini presentate dai consiglieri comunali di maggioranza e opposizione. Il termine per depositarle è scaduto ieri a mezzogiorno, la scrematura e la lista di coloro che saranno premiati con la massima benemerenza civica saranno rese note a metà novembre, mentre la cerimonia di premiazione è prevista il 7 dicembre, come da tradizione. In lizza c’è anche Ilaria Lamera, la studentessa del Politecnico che ha dato vita al movimento delle tende e alla mobilitazione degli universitari contro i costi proibitivi degli affitti a Milano. A proporla per l’Ambrogino è Europa Verde: "Sono felicissima – commenta lei – e grata ai ragazzi del movimento perché senza di loro non si sarebbe potuto andare da nessuna parte. E sono felice che a candidarmi sia stato in particolare il consigliere Tommaso Gorini, visto che lui è stato in piazza con noi fin dall’inizio". Europa Verde candida anche l’Associazione Sportiva Dilettantistica Sant’Ambreus, la prima squadra di calcio di Milano formata da richiedenti asilo e rifugiati. Quindi Francesco Borella, architetto e paesaggista considerato il padre del Parco Nord, e l’associazione Walter Vinci, che si prende cura degli anziani con patologie dementigene.

Filippo Barberis , capogruppo del Pd, primo partito di maggioranza, candida due donne impegnate nella scienza e nella ricerca: Amalia Ercoli Finzi, scienziata, e Francesca Pasinelli, direttrice di Telethon. Sempre dal Pd, il consigliere Daniele Nahum propone l’Ambrogino alla Memoria per Giulia Tramontano, la giovane incinta uccisa dal fidanzato a Senago, il Giardino dei Giusti di Milano, una proposta che condivide insieme a Elena Buscemi la presidente del Consiglio comunale che ha candidato anche l’Università Statale di Milano che compie 100 anni, l’associazione di volontariato ebraico Federica Sharon Biazzi.

Sul fronte del centrodestra, Alessandro Verri, capogruppo della Lega, ha scelto candidature in musica: il rapper Marracash e i Modà, gruppo pop, e Marco Mazzoli fondatore dello Zoo di Radio 105. Ma non solo. Largo anche ai cittadini che si sono distinti per il loro senso civico: il conducente Atm Gaetano Antinoro, Diego Calcaterra, il tassista che aiutò un ragazzo inseguito da quattro rapinatori, Massimiliano Cianci, che salvò una turista dallo stupro, e Mattiah Pezzoni, attivista anti-borseggiatrici. Forza Italia propone di premiare la stilista Miuccia Prada, il calciatore Christian Vieri, l’associazione della Scuola di via Vivaio, l’associazione Mab, in memoria di Maria Antonietta Berlusconi. In particolare il capogruppo Alessandro De Chirico propone l’Ambrogino alla Memoria per Luigi Predeval, fondatore di MediaWorld, amministratore delegato dell’Inter e presidente di Sogemi, morto il 29 agosto scorso. Quindi Dan Peterson, l’associazione Federico nel cuore Onlus, i tassisti di Milano, il calciatore del Milan Giovanni Lodetti e il cantante Toto Cutugno, entrambi alla memoria. Marco Bestetti, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, candida invece Dutur Claun, associazione che porta i propri clown nei reparti degli ospedali dove sono ricoverati bambini –, il servizio dei cani guida del Lions Club e il Progetto Qiqajon, in favore dei minori.