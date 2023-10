Ambrogini 2023, le indiscrezioni: Cutugno e il tassista eroe. Ecco tutti i nomi

Milano, 13 ottobre 2023 – Il 7 dicembre , che per i milanesi è il giorno di Sant’Ambrogio, della Prima della Scala e anche quello dedicato alla consegna degli Ambrogini d’oro, si avvicina.

La scadenza per presentare le candidature per le Civiche benemerenze è fissata per lunedì 16 ottobre a mezzogiorno ma ci sono già indiscrezioni. Il capogruppo di Forza Italia a Palazzo Marino Alessandro De Chirico propone l’Ambrogino alla memoria per Giovanni Lodetti, l’ex calciatore scomparso un mese fa a 81 anni, campione europeo con la nazionale italiana nel 1968, e per il celeberrimo cantautore Toto Cutugno. Per la medaglia d’oro Dan Peterson che ha allenato l’Olimpia Milano per nove stagioni. Sempre da Forza Italia, Gianluca Comazzi spinge per la stilista e imprenditrice Miuccia Prada, Christian Vieri, tra i più forti attaccanti della storia del calcio italiano, e l’Associazione Scuola di via Vivaio (l’istituto che da via Vivaio si è trasferito, tra le polemiche, in viale D’Annunzio). Marco Bestetti (FdI) invece propone l’associazione di volontariato Dutur Claun, che porta il sorriso in corsia a chi soffre, e il Servizio cani guida dei Lions. Il capogruppo del Carroccio Alessandro Verri candida Diego Calcaterra, il tassita eroe che aiutò un ragazzo inseguito da quattro rapinatori e Massimiliano Cianci che salvò invece una turista dallo stupro. Oltre a Matthia Pezzoni, l’attivista anti borseggiatrici aggredito. Per il mondo dello spettacolo: i Modà e Marracash. Poi Marco Mazzoli, conduttore di Lo Zoo di Radio 105, e l’associazione Greem.

Il leghista Samuele Piscina punta sul Circolo combattenti e reduci di via Volta esistente dal 1919, che ha difeso il glicine di piazzale Baiamonti, sul compositore e discografico Tony Renis che ha fatto la storia della musica italiana (tra i brani più celebri, “Quando, quando, quando“). In lista pure il cantante e conduttore Claudio Lippi, l’attore Massimo Boldi e Francesco Tambasco, del servizio ambulanze Mediolanum Soccorso onlus, soccorritore da 40 anni. Sempre tra i leghisti, Deborah Giovanati pensa alle "famiglie vessate da Area B e C".

Dal Pd , Alessandro Giungi punta all’onorificenza per Giovanna Di Rosa, presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano,"magistrato – sottolinea – che unisce a una grande preparazione giuridica una altrettanto grande umanità", per Alberto Sinigallia, "presidente di Progetto Arca, da 30 anni a fianco dei più fragili della nostra società", e per l’associazione Vill@perta di Quarto Oggiaro. Enrico Fedrighini (Lista Sala) propone invece Dominique Atim Corti, medico, figlia di Lucille e Piero Corti che hanno preso in mano il Saint Mary Lacor Hospital di Gulu in Uganda nel 1961 trasformandolo in un presidio medico all’avanguardia. Presidente della Fondazione Piero e Lucille Corti (Milano) e nel Consiglio di amministrazione del Lacor Hospital, ha raccolto il testimone dei genitori portando avanti la loro missione.