Grandi cantieri Trenord estate 2025: tutte le linee che subiranno interruzioni e le soluzioni di viaggio alternative

Milano, 14 aprile 2025 – Aggiornamento in tempo più o meno reale di tutti i cantieri che riguarderanno la rete ferroviaria lombarda nel 2025. Con i relativi – e, si spera, temporanei – disagi, cui dovrebbe seguire però un miglioramento delle infrastrutture a disposizione dei viaggiatori.

Lavori sulla linea ferroviaria (Archivio)

Trenord ha aperto una sezione ad hoc sul suo sito internet, in cui sono elencati gli interventi più importanti in programma.

La lista

“Nel 2025 – si legge sul sito internet – le infrastrutture ferroviarie della Lombardia saranno interessate da importanti lavori di potenziamento e manutenzione. Gli interventi, necessari per modernizzare le linee e ottimizzare la circolazione dei treni, determineranno interruzioni e rimodulazioni del servizio”.

Trenord, con Rete Ferroviaria Italiana e FerrovieNord, si dice impegnata “a programmare un’articolata offerta di mobilità adeguata alle esigenze dei viaggiatori abituali e dei numerosi turisti che utilizzano i servizi di Trenord”.

Le informazioni

La sezione del sito contiene tutte le informazioni sul servizio e i progressivi aggiornamenti sui grandi cantieri estivi, sui cantieri allestiti durante l’anno che prevedono la completa interruzione della circolazione su tratti di linea per un tempo superiore alle 24 ore e sui cantieri che comportano temporaneamente la sospensione parziale o totale del servizio su una o più fermate.

Biglietteria Trenord (Archivio)

Gli orari dettagliati di treni e bus per le interruzioni estive saranno disponibili nel mese di maggio sempre sul sito di Trenord e sulla App per iOS e Android. Il piano dei gestori delle infrastrutture prevede ulteriori cantieri che, pur non comportando la sospensione del servizio su tratti di linea o fermate, rendono necessarie modifiche alla circolazione.

La pagina è stata divisa in quattro sezioni – nord-ovest, nord-est, sud-ovest e Milano, sud-est – in ognuna delle quali sono riportate le linee in cui verranno effettuati i lavori. Nelle “sottopagine” dedicate a ciascun collegamento oggetto di riqualificazioni sono specificati periodo di durata lavori previsto, il tipo d’intervento e le tratte in cui la circolazione verrà interrotta o limitata, le soluzioni alternative di viaggio.