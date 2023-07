Lavori pubblici a Milano: sì alla commissione di controllo - Analisi e ristori per verde, sport e negozi

Nella trattativa sull’approvazione dell’assestamento di bilancio approvato ieri pomeriggio dal Consiglio comunale, il centrodestra ha ottenuto l’istituzione di una commissione di controllo sui lavori pubblici, di cui avrà la presidenza e la vice presidenza. "Sarà poi previsto un tavolo composto da maggioranza e opposizione sul verde cittadino a seguito del disastro avvenuto col maltempo – spiegato Riccardo Truppo capogruppo di FdI –, per mappare la salute delle nostre piante, capire come mai siano caduti alberi e rami ovunque provocando danni per centinaia di milioni euro e decidere come destinare i fondi di ristoro sul territorio". Il centrodestra ha poi attenuto altri "dieci accessi gratuiti all’area C e la gratuità nei weekend per i residenti", sottolinea il capogruppo della Lega Alessandro Verri.

Quanto alla pratica sportiva di base "abbiamo chiesto l’istituzione di un fondo per quelle realtà associative che hanno difficoltà a sopravvivere tra l’impennata dei costi energetici e gli aumenti tariffari dell’affitto delle palestre di proprietà di Città Metropolitana – dice Alessandro De Chirico, capogruppo di FI –. Inoltre, abbiamo insistito per garantire che anche quest’anno ci sia un bando ristori riservato ai negozianti lungo la M4". L’assestamento di bilancio approvato ieri prevede il finanziamento di oltre 100 milioni di euro di maggiori spese: 25 milioni serviranno per il trasporto pubblico locale, 15 milioni sono per il Welfare, alla Polizia locale sono destinati 8,5 milioni in più, al personale 6,3 milioni, ai Municipi 2,4 milioni, alla Direzione Giovani 4,9 milioni per contributi ad associazioni e imprese e 1,7 milioni per contributi all’attività sportiva.

"È una risposta allo scenario sociale e macroeconomico nazionale ed internazionale che in fase di preventivo ha obbligato ad una sofferta ricomposizione della spesa", commenta l’assessore al Bilancio Emmanuel Conte. Il capogruppo Pd Filippo Barberis afferma: "Siamo molto soddisfatti. La Giunta ha recepito le priorità della maggioranza stanziando circa 30 milioni sui temi da noi indicati: welfare, infanzia, sport, cultura e municipi".