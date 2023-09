Lavori a Novate Milanese: modifiche alla sosta nei parcheggi

Temporanee modifiche della sosta nei parcheggi interrati. Al fine di agevolare la sosta dei veicoli nelle vie centrali della città interessate dai lavori di riqualificazione, via Matteotti, sono stati adottati provvedimenti che riguardano i parcheggi interrati di via Roma e di vicolo San Protaso. La sosta, nei giorni feriali dalle ore 8 alle 19, sarà regolamentata a disco orario con permanenza massima di un’ora e saranno eseguiti i controlli dalla polizia locale. È sospeso il divieto di sosta nelle ore notturne. In piazza della Chiesa, nella zona della ex fermata dell’autobus 89, è istituito un parcheggio destinato al carico e scarico delle merci. Grazie alla disponibilità della parrocchia, sempre per agevolare la sosta dei veicoli, il sagrato della chiesa dei Santi Gervaso e Protaso la mattina resterà aperto con orario prolungato rispetto all’attuale.