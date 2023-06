Lavanderia, una cliente furiosa spruzza profumo sulle lavoratrici

Una cliente andata su tutte le furie ha aggredito con spruzzi di profumo le dipendenti di una lavanderia ieri poco prima delle 8.30 in via Adriano. Cosa ha scatenato la rabbia di questa donna, una sudamericana di 27 anni? Il fatto di non poter ritirare l’indumento consegnato al negozio perché aveva perso il tagliandino necessario per prenderlo. Le addette, italiane di origine egiziana di 27 e 19 anni, sono state irremovibili nonostante le proteste e le urla, sfociate poi negli “spruzzi“ a ripetizione. Le due non sapevano che tipo di sostanza avesse utilizzato la cliente e si sono allarmate, chiamando il 112. E a placare gli animi è dovuta intervenire la polizia insieme ai soccorritori del 118, in via Adriano con due ambulanze e un’automedica. Nessuno per fortuna ha avuto bisogno del trasporto in ospedale. Al momento non sono stati presi provvedimenti nei confronti della sudamericana ma le due lavoratrici potrebbero sporgere denuncia per l’aggressione subita.

M.V.