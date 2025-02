Galleria Vittorio Emanuele: finalmente i lavori anche in via Silvio Pellico, “lato oscuro” del Salotto

Milano – Qualcuno, qualche anno fa, parafrasando il celebre titolo dell’album dei Pink Floyd “The Dark Side of The Moon”, ha ribattezzato via Silvio Pellico “il lato oscuro” della Galleria Vittorio Emanuele II. Sì, perché se nel Salotto dei milanesi spiccano le vetrine, le luci, i bei locali, la gente, i tanti turisti, nella strada retrostante regna il degrado urbano da tantissimi anni: asfalto ammalorato, marciapiedi manomessi, arredo urbano vetusto. Eppure parliamo di una via in cui si affacciano alcuni ingressi importanti. Per alcuni eventi, ad esempio, l’entrata in Galleria del ristorante di Carlo Cracco è proprio da via Silvio Pellico. Ma non solo. Dalla stessa strada i negozi di alta moda, i ristoranti e gli altri locali hanno gli ingressi da cui entrano vestiti, materiale, cibo e bevande per far funzionare le attività commerciali. E in via Pellico si sono anche gli accessi a hotel extralusso e ad alcune pizzerie. Insomma, non parliamo di una strada come le altre. È a pochi passi da piazza Duomo e da piazza Scala ed è parte integrante della Galleria.

Via Silvio Pellico (Ansa/Andrea Fasani)

Questa lunga premessa è indispensabile per inquadrare meglio una novità su cui Comune e commercianti del Salotto stanno lavorando da mesi: la riqualificazione di via Silvio Pellico. Ormai è quasi tutto pronto. Ai commercianti della Galleria è stata già comunicata una data per l’avvio dei lavori: il 17 febbraio, cioè lunedì prossimo. Il cantiere resterà aperto nove mesi. Palazzo Marino intende presentare ufficialmente questa operazione di restyling tra qualche giorno. Ma ormai il conto alla rovescia è iniziato.

Cosa ne pensano coloro che lavorano nel luogo simbolo della città? Pier Antonio Galli, gestore del ristorante “Galleria” nonché consigliere delegato dell’associazione Salotto di Milano legata alla Confcommercio, avverte che “questi lavori creeranno un po’ di disagi alle attività commerciali. Il Comune, comunque, ha informato gli esercenti che aderiscono all’associazione il Salotto e a Confcommercio, che hanno collaborato con l’amministrazione per trovare il modo migliore per portare avanti il cantiere”. Galli, subito dopo, aggiunge: “Il restyling di via Pellico, in ogni caso, è necessario. Questa strada non veniva riqualificata da tempo immemore e attualmente è una delle poche brutture rimaste nella zona della Galleria e del centro storico. Insomma, non è un bel biglietto da visita per il Salotto”. Certo, per ora via Silvio Pellico è “il lato oscuro” della Galleria. Ma la svolta è ormai a un passo. Manca solo una settimana all’avvio del restyling.

A proposito di riqualificazioni di immobili e spazi nel centro storico, non va dimenticato che negli ultimi mesi si è svolto il restauro delle facciate di Palazzo Marino (sponsorizzato da Tod’s) e del Teatro alla Scala, altri due luoghi simbolo del capoluogo lombardo.