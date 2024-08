L’Asst piange la scomparsa di Lorena Ferrari: "Per anni è stata la nostra colonna portante"

"È stata la colonna portante della nostra azienda, ci rimane il ricordo di una persona straordinaria". L’azienda ospedaliera è in lutto per la prematura scomparsa, pochi giorni fa, della dottoressa Lorena Ferrari, direttore della struttura complessa Gestione, sviluppo e formazione risorse umane. Ferrari lascia il marito e un figlio. Era entrata nell’Asst Melegnano Martesana, la sua "seconda famiglia", in giovanissima età, diventando, nel tempo, "figura di riferimento imprescindibile per colleghi e collaboratori". Ieri è stata pubblicata una nota di cordoglio della direzione strategica dell’Asst, in ricordo della collega e amica scomparsa.

"La dottoressa Ferrari, che fino all’ultimo ha messo a disposizione competenza, professionalità e capacità che le erano riconosciute anche al di fuori della nostra azienda, lascia un vuoto incolmabile in quella che era la sua seconda famiglia, una realtà lavorativa cui aveva dedicato passione e dedizione per tutto il suo percorso professionale".

Il dolore condiviso e l’abbraccio ai familiari. M.A.