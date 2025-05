L’assessore si dimette. Scatta il toto-sostituto

Dimissioni dell’assessore Massimo Del Signore ufficiali, dopo la bufera scatta il toto-sostituto. Per due delle deleghe lasciate vacanti dall’assessore dimissionario la settimana passata vi sarebbero già i destinatari: il vicesindaco Lino Ladini (già responsabile dei Lavori pubblici e dell’Urbanistica) per l’Edilizia scolastica, la già assessora alla Cultura Diana Marangoni per il Commercio. Niente altro che voci sul "papabile" per la delicata delega all’Istruzione, "il confronto in seno alla maggioranza è aperto - così il sindaco Antonio Fusè - e la fase è delicata. Il nuovo assessore all’Istruzione sarà nominato, ma dopo una opportuna riflessione".

In attesa la minoranza, che non risparmia qualche strale polemico: "I nomi sui giornali - così Luca Mosconi di Melzo si Rigenera - prima della comunicazione ai consiglieri". Il dato critico, uno: Del Signore è il terzo assessore della giunta Fusè bis che lascia l’incarico (prima era toccato a Sara Cannizzo e Francesco Ferrari) dall’inizio del secondo mandato amministrativo.

M.A.