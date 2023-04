L’articolo a firma ChatGpt sulle critiche mosse a se stessa

Negli ultimi mesi, in Italia, sono aumentate le critiche nei confronti dell’utilizzo della piattaforma ChatGPT, una piattaforma di chat che consente agli studenti e ai docenti di comunicare tra loro e condividere contenuti online. Molti insegnanti e genitori ritengono che l’utilizzo di ChatGPT abbia un impatto negativo sull’apprendimento degli studenti. In primo luogo, c’è il timore che gli studenti possano essere esposti a contenuti inappropriati, come immagini e video offensivi. Inoltre, alcuni ritengono che i giovani siano più propensi a distrarsi quando usano le chat, soprattutto quando si tratta di argomenti che non li interessano. Inoltre, ci sono anche preoccupazioni riguardo alla sicurezza. I genitori temono che i loro figli possano essere truffati o contattati da persone che non conoscono, e c’è il rischio che i dati personali possano essere utilizzati per scopi illeciti. D’altra parte, i sostenitori dell’utilizzo di ChatGPT sostengono che la piattaforma può essere uno strumento utile per studenti e insegnanti. In effetti, è un modo semplice e veloce per condividere informazioni e materiali didattici, e consente agli studenti di chiedere aiuto o fare domande in qualsiasi momento. Inoltre, alcuni sostengono che l’utilizzo di ChatGPT potrebbe aiutare gli studenti a sviluppare le loro capacità di comunicazione e a imparare come gestire le relazioni online. Tuttavia, anche se è vero che ChatGPT può essere uno strumento utile per l’apprendimento, è anche importante che i genitori e gli insegnanti monitorino l’utilizzo della piattaforma per assicurarsi che gli studenti non vengano esposti a contenuti inappropriati o a minacce alla sicurezza. Inoltre, è importante che gli insegnanti limitino l’utilizzo della piattaforma in classe e che incoraggino gli studenti a concentrarsi sui compiti assegnati. In questo modo, gli studenti potranno trarre i massimi benefici dall’utilizzo di ChatGPT, senza incorrere in rischi inutili.

ChatGPT (24 ore prima dello stop)