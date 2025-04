Largo Donatori di Sangue. Pronto il progetto per la riqualificazione

È crocevia di strade e servizi, e non manca di criticità viabilistiche, pronto il progetto di fattibilità per la riqualificazione di largo Donatori del Sangue. Sarà presentato in bozza, e con possibilità di ritocchi sulla scorta di spunti della cittadinanza, giovedì prossimo alle 21, in aula consiliare; ed è il primo che si prepara a "vedere la luce" fra i progetti che, con un concorso di idee comunale, erano stati destinati a tre piazze strategiche della città: oltre a largo Donatori anche piazza Garibaldi e piazza Papa Giovanni XXIII. L’obiettivo era, e resta, quello di valorizzare i tre spazi pubblici, rivederne la viabilità, riqualificarne il verde e favorire vetrine e negozi nelle pertinenze. Al bando avevano partecipato numerosi professionisti, i tre vincitori erano stati selezionati fra 14 lavori. Si parte con largo Donatori del Sangue in quanto area particolarmente delicata, di connessione fra il centro del paese e la zona della stazione, nelle vicinanze di un asilo, adiacente un parco. Delicata anche sul fronte viabilità: pochi anni fa proprio qui si era verificato un investimento mortale. Il disegno di rinascita è firmato dal raggruppamento temporaneo di professionisti che include Giacomo Petri, Lorenzo Spera, Roberto Della Croce e Laura Mazzotta.

Monica Autunno