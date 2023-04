"Lara Croft" e le due anime del videogioco

di Laura

Agnoletto Baj*

er anni c’è stato sicuramente un boys club nell’industria, generato dall’alto, i dipendenti erano maschi che si rivolgevano a maschi” così scriveva Christopher Mitchell, direttore della School of Creative Technology. Per cambiare questa situazione Christopher Mitchell è stato uno dei promotori di The Women in Game Design Scholarship, borse di studio offerte annualmente dalla Vancouver Film School alle ragazze. Le “ gamer” negli USA, dati 2021, hanno raggiunto il 45% e anche in Italia le giocatrici sono circa il 44%. Nonostante questi dati le eroine dei video giochi sono sempre molto meno degli eroi e hanno caratteristiche diverse. Per capire meglio è interessante raccontare la storia di Lara Croft.

Nella storia di questo video game abbiamo due “Lara Croft”, la prima è una donna adulta fredda e sarcastica ma sopratutto molto sessualizzata ideata da Toby Gard e protagonista dei videogiochi iniziati con Tomb Raider (1996). La seconda ideata da Rhianna Pratchett è la protagonista della trilogia reboot iniziata nel 2013. La “ nuova” Lara non viene più rappresentata con un fisico sessualizzato e in abiti estremante sexy come era la prima Lara ma è una giovane ragazza intelligente, empatica, forte e, come ha detto la sua ideatrice, “queste sono le caratteristiche che pensiamo siano sexy nel mondo reale”.

Ma il sessismo nei video giochi non si limita ai personaggi, ma riguarda anche chi utilizza i video game, infatti c’è un problema relativo all’ approccio inappropriato o addirittura molesto che a volte i giocatori hanno con le giocatrici, fenomeno ingigantito dal fatto che le persone con cui giochi si nascondono dietro false identità e non si conoscono. Quindi è vero che il mondo dei video giochi è sessista, è vero che la situazione sta migliorando, è vero però che è necessario che le case di produzione si impegnino a creare personaggi e storie non sbilanciate e dove il ruolo delle donne sia valutato in maniera equa e rispettosa.

*Docente Ied